Coluna do Broadcast

Roberto Dagnoni, vice-presidente da B3, responsável pela área de financiamento da Bolsa, vai deixar a companhia. O executivo cuidava da mesma área na Cetip, que neste ano uniu suas atividades com a BM&FBovespa. Quem deve assumir o posto é Marcos Vanderlei Belini Ferreira, que já foi diretor do Itaú. Procurada, a B3 informou que haverá período de transição do cargo até o final de setembro.

Siga a @colunadobroadcast no Twitter