Roberto Hollander deixa Original e será substituído por diretor financeiro

O diretor de compliance e risco do banco Original, Roberto Hollander, está deixando o banco. Considerado o segundo homem da instituição, atrás do presidente, acabou de voltar de férias e alegou “motivos pessoais” para abandonar o cargo apesar da crise em torno da controladora J&F.

Será substituído pelo diretor de Finanças do Original, Carlos André da Silva. Hollander respondia ainda pelas áreas de crédito e jurídico, que passam agora para as mãos do CEO do banco, Márcio Linares. Ele ficou apenas oito meses no Original. Antes, passou pela BR Partners e pelo Bradesco.

