Roberto Setubal participa de último evento como CEO do Itaú Unibanco

O presidente do Itaú Unibanco, Roberto Setubal, participa de seu último evento aberto ao mercado como CEO do banco, na manhã de hoje (18), na 8ª edição do Itaú Macro Vision. Ele deixa o posto após a assembleia que acontece amanhã, depois de 23 anos liderando a organização. Nesse período, o Itaú entregou retorno de mais de 20% ao ano. Roberto atingiu a idade limite de 62 anos para o cargo de diretor presidente e passa a atuar, em conjunto com Pedro Moreira Salles, como co-Presidente do Conselho de Administração da organização. Candido Bracher assume a presidência.

Reformas

Roberto vai dividir, hoje, um painel com o economista-chefe do Itaú, Mario Mesquita, que será o mediador. O evento conta ainda com as participações do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Da casa, estará, além de Setubal, o diretor geral de atacado do banco, Eduardo Vassimon. Na pauta, a política brasileira e a agenda de reformas do País.

Siga a @colunadobroad no Twitter