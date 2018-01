Os fãs que passaram pela Cidade do Rock nos dias do festival não economizaram na diversão. De acordo com a Rede, empresa de meios eletrônicos de pagamento oficial do Rock in Rio 2017, o evento contabilizou uma média de duas vendas por segundo. Durante os sete dias do festival, foram quase 560 mil transações feitas com cartões.

Siga a @colunadobroad no Twitter