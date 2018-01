Rodobens lança primeiro empreendimento em 13 meses e tem mais 2 para 2017

Após passar em branco por 13 meses, a incorporadora Rodobens Negócios Imobiliários pretende lançar três novos projetos em 2017. O primeiro lançamento foi oficializado hoje, em São Carlos (SP). Até o fim do ano, no entanto, estão previstos mais dois projetos residenciais, sendo um em São José do Rio Preto (SP) e outro em Rondonópolis (MT). A companhia reestruturou os negócios nos últimos meses, com foco nas vendas dos estoques. Agora, com os primeiros sinais de recuperação do mercado imobiliário, voltou a se animar.//COM CIRCE BONATELLI

