Rodovias do Tietê enfrenta dificuldades na negociação de debêntures

Coluna do Broadcast

Uma disputa volta a ser travada em torno das R$ 1,3 bilhão de debêntures incentivadas (títulos de dívida) da Rodovias do Tietê, que durante vários anos foi o papel exemplo de sucesso de títulos com isenção de imposto de renda. Com um crescente cronograma de amortizações e de investimentos à frente, a companhia enfrenta resistência na negociação de cláusulas das debêntures, a fim de evitar a aceleração da dívida. A concessionária quer também usar cerca de R$ 55 milhões de um fundo de reserva de R$ 250 milhões, que é garantidor da operação, para pagar compromissos de juro que vencem em 15 de junho.

Solução

Esta não é a primeira vez que cláusulas são renegociadas. Desta vez, no entanto, os debenturistas querem uma solução de longo prazo, como um aporte dos acionistas. A empresa tem obrigação de investir até R$ 500 milhões nos próximos 3 anos. A Rodovias do Tietê diz estar realizando os maiores esforços para ajustar sua estrutura financeira.

