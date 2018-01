Rogério Calderón volta para o Itaú Unibanco

Coluna do Broadcast

O CFO do HSBC para América Latina, Rogério Calderón, não foi para o Bradesco. Voltou para o Itaú Unibanco, onde estava antes de ir para o HSBC. Retorna como membro do comitê de auditoria do banco.

Calderón foi eleito hoje em reunião do conselho de administração do banco, para o mandato em curso dos membros do Comitê que segue até a posse dos eleitos para o novo mandato na primeira reunião após a Assembleia Geral Ordinária de 2017.

Siga a @colunadobroad no Twitter