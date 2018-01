Coluna do Broadcast

O atual presidente da Cielo, Rômulo de Mello Dias, já se adapta ao mundo Bradesco. Participou ontem de reunião com analistas e investidores do banco, em São Paulo. Não tinha o hábito de ir, mas já esteve em outras. A partir de janeiro, ele deixa o comando da Cielo para integrar a diretoria executiva do Bradesco.

