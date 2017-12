RTM dela acordo com fintech de ex-XPs em troca de participação acionária

Na esteira do movimento de associações no mundo das fintechs, a RTM, provedora de serviços para integração no mercado financeiro, selou um acordo com a novata Monkey, com foco na área de recebíveis. A RTM vai ofertar a plataforma da Monkey a um número mínimo de instituições financeiras e, em troca, terá uma fatia da fintech. Assim, a Monkey, que tem investidores como a Wayra Telefonica e o ex-XP Marcelo Maisonnave, ganha musculatura. Seu foco está na democratização da oferta de crédito por meio da negociação de recebíveis de forma digital.

