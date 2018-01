Rumo e Banco Votorantim consultam bancos para captar no exterior

Com o apetite dos estrangeiros aguçado por maiores retornos, a Rumo Logística e o Banco Votorantim já consultam assessores financeiros para captar no exterior com emissão de bônus. O Votorantim, inclusive, já tem engatilhado os bancos que devem participar da sua operação. Já o Banco do Brasil, que tem participação minoritária na instituição financeira, deve levantar US$ 700 milhões em bônus em emissão prevista para amanhã. Até setembro, o Brasil emitiu US$ 24,9 bilhões no exterior, 13% acima do montante de todo o ano passado, de US$ 22 bilhões. Procurados, o Banco Votorantim não confirmou a informação e a Rumo não se pronunciou até a conclusão da nota.

