Saída de executivo do UBS desacelera aquisição do family office Consenso

A saída de uma dos executivos do banco suíço UBS que estavam na liderança das negociações para a aquisição do family office Consenso – gestora de fortunas familiares – desacelerou as tratativas finais de uma conversa que dura pelo menos um ano. A casa, fundada por ex-executivos do Banco BBA Creditanstalt, tem mais de R$ 20 bilhões em ativos sob gestão.

XP também queria

Em março, a XP chegou a sondar a aquisição da gestora, mas não houve acordo e as conversas se dissiparam rapidamente. A XP vinha se empenhando para marcar presença nesse segmento com grandes contratações, após Beny Podlubny assumir a área há mais de um ano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a @colunadobroad no Twitter