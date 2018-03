Saída de investidores da Azul está em processo de ‘dual track’

Investidores financeiros da companhia aérea Azul, como o fundo de private equity Gávea, do ex presidente do Banco Central Armínio Fraga, estão em um processo chamado de ‘dual track’, que inclui a opção de abertura de capital ou venda privada da fatia detida na empresa. A aérea está prestes a tentar, pela quinta vez, uma oferta inicial de ações (IPO). Ao mesmo tempo, no entanto, procura investidores para uma eventual transação de fusão e aquisição (M&A, na sigla em inglês). Isso significa que o que acontecer primeiro – e a preço adequado, é claro – será a opção vencedora.

Siga a @colunadobroad no Twitter