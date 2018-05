Samy Hazan, diretor de novos negócios, deixa a Sompo Seguros

O diretor de novos negócios da seguradora japonesa Sompo Seguros, Samy Hazan, acaba de deixar a companhia. A saída do executivo, que em sua segunda passagem no grupo (ex-Marítima) ficou por mais de 4 anos, ocorre após a empresa ter desistido de um projeto de expansão na América Latina.

Tempo perdido. Hazan tocava o projeto há um ano. No entanto, o acionista japonês não aprovou o investimento que incluía uma aliança estratégica com um grupo econômico na região. Maior seguradora do Japão no segmento patrimonial, a Sompo Seguros é a 11ª maior companhia de seguros do Brasil, sem considerar planos de previdência (VGBL). Após mudar o nome de Yasuda Marítima para Sompo, traçou um plano ambicioso de mais do que dobrar seu volume de prêmios no País, chegando a R$ 7 bilhões em 2020. Procurada, a seguradora não comentou.