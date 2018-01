Saneago contrata bancos de investimento para tocar IPO

A Saneago, empresa de saneamento do estado de Goiás, contratou um sindicato de bancos para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A ideia é de que com uma operação secundária, que é aquela em que se coloca na mesa ações detidas pelo acionista, o governo do Estado consiga algum recurso para seu caixa. Uma oferta primária, com o dinheiro entrando na empresa para viabilizar investimentos, também irá ocorrer. O objetivo é que, mesmo com a operação, o governo siga como acionista controlador da companhia. Para a oferta, programada para ocorrer até o início de 2018, foram contratados Banco do Brasil, Citi, Santander e JPMorgan. No ano passado, a receita da companhia foi de R$ 2,1 bilhões, alta de 22% ante 2015.

Com a palavra

A Saneago informou que está em “tratativas com o Banco do Brasil para realizar o IPO, conforme consta no Diário Oficial nº 22.650, de 15/09/17”. Além disso, destacou que a “Administração da Companhia ressalta que ainda está em fase de estudos e análise sobre a estrutura e aguardando melhor oportunidade para a realização do IPO”

