Santander aposta em futuros médicos, de olho em 80 mil universitários

Coluna do Broadcast

O Santander Brasil reforça sua aposta no público universitário. Desta vez, o alvo são os futuros médicos. De olho em um grupo potencial de 80 mil matriculados em 154 universidades, o banco vai começar a financiar a graduação do curso de medicina, cujas mensalidades chegam, em média, a R$ 6,5 mil. Um projeto piloto já foi feito com 33 grupos de São Paulo.

Visão

O olhar do Santander está voltado, principalmente, para a renda futura dos médicos. Mas o banco, que já tentou se intitular como a instituição financeira de vários nichos de clientes no País, quer ir na questão dos universitários. Estuda ainda relançar o financiamento de cursos de pós-graduação.

