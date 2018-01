Santander avança em cartões e aposta em carteira digital

O Santander Brasil, que vem galgando mais espaço no setor de cartões, dará início, na próxima sexta-feira, à sua própria carteira digital. Já disponível no Banco do Brasil, a funcionalidade possibilita o pagamento de compras sem o uso físico do plástico de débito ou crédito.

Fatia maior

Nos últimos anos, o espanhol vem reforçando sua presença nessa área e sua fatia do faturamento do setor cartões de crédito chegou a 13,7% no quarto trimestre de 2016, de 12,2% um ano antes. Além da revisão do seu portfólio, contribuiu ainda o investimento que o banco fez em um aplicativo de gestão de cartões, o Santander Way, onde a carteira digital estará disponível.

