Santander e Webmotors apostam em inteligência artificial para vender mais

O Santander Brasil e o site Webmotors estão apostando em inteligência artificial para vender e financiar mais veículos. Batizada de Cockpit, a plataforma integra as soluções do portal e da financeira em um único ambiente e é uma nova ofensiva do banco espanhol para consolidar sua liderança no segmento, que no passado pertenceu ao Itaú Unibanco. A financeira do Santander encerrou fevereiro com 23,6% de market share contra 20,8% um ano antes.

