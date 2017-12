Santander faz ação inusitada para se aproximar de pequenas empresas

O Santander Brasil apostou em uma estratégia bastante inusitada para reforçar a sua bandeira de banco das pequenas e médias empresas. Além da figura de patrocinador, fará uma participação diferente na segunda temporada do reality show Shark Tank Brasil, que estreia no Canal Sony, em junho. Marcelo Aleixo, responsável pelo segmento Negócios & Empresas do Santander, vai deixar o dia a dia do banco e atuar como apresentador ao lado do repórter Erick Krominski. De quebra, o executivo terá ainda a missão de explicar conceitos do empreendedorismo.

