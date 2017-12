Santander fecha com Ser Educacional para consignado com garantia do FGTS

Após pouco mais de um mês da regulamentação do crédito consignado (com desconto em folha) com garantia do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o Santander Brasil firmou o primeiro convênio na modalidade com a Ser Educacional. Na mira, um público potencial de 10 mil funcionários da empresa de educação. Os bancos estavam céticos com o negócio por temores sobre a garantia.

Em teoria

A regulamentação dessa modalidade permite que as instituições financeiras tenham 10% dos recursos do FGTS para cobrir o empréstimo ou que bloqueiem 100% da multa que o colaborador teria direito no caso de demissão.

Si pero no mucho

No entanto, a garantia ainda não estaria 100% protegida devido à falta de um sistema unificado. Até por isso, a Caixa Econômica Federal, que administra os recursos do FGTS, estuda uma trava, como fez no passado com os investimentos nas ações de Vale e Petrobrás. A mudança operacional, porém, ainda não saiu do papel.

