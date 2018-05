Santander fecha o cerco no setor de viagens e leva folha da CVC

O Santander Brasil está blindando sua presença junto ao setor de viagens. Na mira do banco espanhol, está justamente as folhas de pagamento das empresas. A instituição acaba de conquistar a conta da CVC, que tem cerca de 3 mil funcionários.

Levou tudo. No final do ano passado, o Santander já havia levado a folha de pagamento da Gol, com 15 mil funcionários, que se somou às da Latam, da Avianca, da Azul e também da fabricante Embraer. Esse público é o melhor dos mundos para os bancos. Além do crédito consignado, com desconto direto na folha de pagamento, o banco pode oferecer produtos e serviços, amarrando de jeito os funcionários das empresas.

