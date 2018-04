Santander leva conta da Gol e amplia atuação no setor

Para comemorar a conquista da folha de pagamentos da Gol, o Santander usou de uma estratégia inusitada. Vestiu três de seus vice-presidentes com trajes de comandantes de avião: Jean Pierre Dupui, da área de banco de investimento; Juan Moreno, varejo; e Mário Leão, do corporate. Com mais essa conta, o banco reforça a liderança no setor aéreo. Atende ainda companhias como Azul, Avianca, Latam e Embraer, o que lhe garante uma carteira de 50 mil correntistas.

