Santander mira 200 mil atendimentos no seguro residencial por ano

Com o mobile no gosto dos brasileiros, os bancos ampliam o atendimento neste canal. O Santander Brasil digitalizou todo o processo de comunicação e indenização de seguros residenciais. Mira, com isso, 200 mil sinistros por ano por meio do seu aplicativo.

Instantâneo

Para o cliente, promete um atendimento mais célere: até 72 horas, podendo ser inferior a 2 horas. O envio de informações fica a cargo do segurado que pode gravar um áudio e mandar fotos.

