O Santander Brasil negocia com o braço financeiro do Banco Mundial, a International Finance Corporation (IFC), um empréstimo de até US$ 150 milhões. O banco espanhol planeja usar esse dinheiro para dar crédito a pequenas e médias empresas no Brasil. Os diretores da IFC discutem a operação no início de novembro. Procurado, o Santander não comentou. (Altamiro Silva Júnior)

