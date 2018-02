Santander mira financiamento da compra da Eldorado

O Santander Brasil mira o financiamento da operação de venda da Eldorado, empresa de papel e celulose da holding J&F, ao assessorar a chilena Arauco. É o famoso barba, cabelo e bigode. A receita como assessor financeiro é pouco relevante em termos financeiros, embora o espanhol esteja aumentando a presença entre os bancos de investimento brasileiros. Ao mesmo tempo, conceder financiamento a uma companhia de elevado rating e pouca alavancagem é um bom negócio, especialmente diante da onda de renegociações de dívidas e aumento de provisões que encolheram as receitas dos bancos com crédito. A favor do Santander está o fato de ser a maior instituição do Chile. A maior parte do financiamento deve vir do Brasil. O banco não comentou.

