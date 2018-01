Santander quer superar base de cartões que Citi tem com American Airlines

Sem levar o varejo do Citi no País, o Santander Brasil reforça sua ofensiva para atrair os clientes do banco americano ao começar a emitir, hoje, os cartões de crédito do programa de fidelidade da companhia aérea American Airlines. O desejo do banco é ousado: superar a base que a instituição americana tinha com a empresa aérea, em torno de 200 mil plásticos, ainda neste ano. O número corresponde a cerca de 18% do total de cartões do Citi. Desde que anunciou a venda da operação de varejo para o Itaú Unibanco, em outubro, sua base, de 1,1 milhão, cresceu.

Fiel

Para atrair os clientes da American Airlines, o Santander concedeu isenção da primeira anuidade para quem contratar o cartão no pré-lançamento. Tal benefício está válido até o final dessa semana. Em jogo, estão os fiéis clientes da maior companhia aérea do mundo. Procuradas, as empresas não comentaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter