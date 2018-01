Se quiser contar com terceiros na Oi, governo terá de mudar marco das teles

Os investidores que demonstram interesse em aportar recursos na Oi exigem mudanças no marco legal das telecomunicações para entrar na empresa. Dado o tamanho da companhia, a leitura é de que o ingresso de um terceiro seria bem-vindo. Mas se o governo optar pela intervenção, terá primeiro de desenrolar a aprovação do marco legal que reduz as exigências de aportes na telefonia fixa. O assunto está emperrado desde o fim de 2016 e se encontra com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.

