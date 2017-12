Depois de aumentarem os preços do aço na virada do ano, as siderúrgicas não descartam um novo ajuste para a rede de distribuição, já no curto prazo. Isso porque o aumento de cerca de 10% que entrou em vigor neste mês apenas serve para cobrir custos, que cresceram muito com as fortes altas dos preços dos insumos. As margens seguem comprimidas e ainda não foram afetadas positivamente. Em 2016, as usinas promoveram cinco elevações de preços.

