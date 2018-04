Seguradora alemã HDI leva seguro do show de Paul McCartney

O braço de seguros de grandes riscos da alemã HDI, a HDI Global SE, levou a apólice do show de Paul McCartney no Brasil. Além de gerar disputa entre as companhias de seguros, também houve concorrência por parte das próprias corretoras. Neste caso, a vitoriosa foi Dulce Thompson Riscos Seguros, da ex-voleibolista que tem o mesmo nome. O ex-Beatle volta ao Brasil com a turnê comemorativa dos 50 anos de lançamento do álbum Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band, de 1967.

Concorrido. O setor de seguros para eventos está bastante movimentado no País. Recentemente, as seguradoras travaram uma disputa pelo seguro da turnê do Elton John, que ficou com a BB Mapfre, da BB Seguridade. Já a alemã Allianz ficou com a apólice do show do Justin Bieber. Procurada, a HDI Global SE confirmou o contrato, mas não forneceu detalhes. A corretora Dulce Thompson não comentou.

