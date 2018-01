Seguradora Capemisa reestrutura seu Conselho

A seguradora Capemisa repaginou seu conselho de administração. Laerte Tavares Lacerda, até então diretor comercial, assumiu a presidência do colegiado. Ao lado dele, estarão ainda mais quatro novos membros: Janete Figueiredo, Marli Ribeiro, Rodolpho de Brito Silva e Antonio Virgílio de Carvalho Neto. No total, são sete conselheiros, incluindo o presidente. A reestruturação do conselho visa a aprimorar o processo decisório e, consequentemente, apoiar o plano de crescimento da seguradora, especializada em seguro de vida, no Brasil. A diretoria comercial será assumida por Fábio Lessa, antes superintendente comercial nacional.

