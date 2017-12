Seguradora francesa Axa negocia compra na área de saúde

A seguradora francesa Axa avançou nas conversas para uma possível aquisição na área de saúde suplementar no Brasil. Há três alvos, sendo que as negociações estariam mais adiantadas com um deles.

Saúde no radar

A companhia busca um perfil de negócio que atenda planos individuais e de pequenas empresas, segmento pouco privilegiado pelas seguradoras que atuam em saúde. O desejo da Axa de entrar em saúde no País não vem de hoje. No mundo, esse negócio rende bilhões de euros à francesa. A Axa não comenta rumores.

Candidatas

Noivas em busca de um casamento no setor de saúde suplementar não faltam. A NotreDame Intermédica, também cotada para um IPO, seria um alvo, diante da perspectiva de desinvestimento do fundo americano Bain Capital, que comprou a companhia em 2014. Embora uma saída fosse esperada apenas para 2018, não é descartado que essa transação seja antecipada. Nomes como Prevent Senior, com foco na terceira idade, Golden Cross e Hapvida também estão frequentemente nas conversas de fusões e aquisições. Há ainda as Unimeds, mas o risco das cooperativas é considerado elevado por investidores estratégicos. (Com Dayanne Sousa)

