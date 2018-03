Seguradora Prudential amplia capital segurado para atrair alta renda

A seguradora americana Prudential do Brasil aumentou a indenização máxima do seguro de vida individual, de R$ 30 milhões para R$ 50 milhões. O alvo da mudança são famílias de alta renda e companhias que precisam se preparar para um caso de sucessão na falta de algum executivo estratégico. Em relação a 2011, o capital segurado por vida da seguradora quase quintuplicou, de olho em um público que sofre menos com a crise no País.

Siga a @colunadobroad no Twitter