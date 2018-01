Seguradoras disputam seguro do show do Paul McCartney

Está dada a largada para a disputa do seguro do show do Paul McCartney. A corretora Marsh, responsável pelo contrato, iniciou a coleta das informações do risco para que, posteriormente, as seguradoras cotem seus preços. O ex-Beatle volta ao Brasil com a turnê comemorativa dos 50 anos de lançamento do álbum Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band, de 1967.

Aquecido

Recentemente, as seguradoras travaram uma disputa pelo seguro da turnê do Elton John. A BB Mapfre, da BB Seguridade, levou enquanto a alemã Allianz ficou com a apólice do show do Justin Bieber.

