Seguradoras selam parcerias fora do setor para explorar novos mercados

As seguradoras estão dando as mãos para um número cada vez maior de parceiros fora do mercado tradicional de seguros, em busca de novos nichos de atuação. A norte-americana Assurant se aliou à Whirlpool Corporation, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, para desenvolver o primeiro seguro do mercado para conserto de equipamentos domésticos usados. Cobre não só a mão de obra, mas também as peças.

Sobe e Desce. Já a varejista Tintas MC, juntamente com a espanhola Mapfre Seguros e a corretora Loschiavo, está apostando em uma proteção sob medida para a categoria de pintores. A parceria nasceu em meio ao número crescente de trabalhadores autônomos no Brasil e também o maior volume de acidentes com esses profissionais.