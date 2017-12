Seguralta chega a miami e prevê 300 unidade em 3 anos

Coluna do Broadcast

A Seguralta, rede de corretora de seguros, está negociando a abertura de cinco unidades em Miami. A primeira deverá ser inaugurada neste mês. A rede de franquias possui atualmente mil unidades comercializadas no Brasil e quer encerrar este ano com 250 inaugurações.

Há espaço? A rede tem como meta atingir, em três anos, 300 unidades abertas em território norte-americano, com uma projeção de faturamento de US$ 50 milhões a US$ 70 milhões.

