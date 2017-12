Seguro de bilheteria para cancelamento do show da Lady Gaga é da HDI

O seguro que cobre a bilheteria no caso de cancelamento de shows do Rock in Rio, como o de Lady Gaga neste final de semana, está nas mãos da HDI Seguros. A apólice tem valor de cerca de R$ 18 milhões. Neste momento, a organização do Rock in Rio contabiliza a adesão de pessoas para a devolução dos recursos referentes ao show, que foi substituído por uma apresentação do Maroon 5, para avaliar se aciona o seguro ou não. A percepção é de não compensará acioná-lo, visto que o valor da franquia é de cerca de R$ 7 milhões. Ou seja, com prejuízo abaixo desse montante, não faz sentido acionar a seguradora. Procurada, a HDI não comentou.

