Seguro de executivo soma R$ 500 mi em sinistros desde a Lava Jato

Coluna do Broadcast

O seguro D&O, que protege executivos de demandas judiciais, já acumula R$ 500 milhões em sinistros desde o começo da Lava Jato, em 2014. Neste ano, o volume mais do que dobrou. Os sinistros somam R$ 90 milhões, ante R$ 27 milhões nos cinco primeiros meses de 2016.

Teto de vidro. A percepção do risco em torno da exposição do patrimônio de executivos por conta da Lava Jato também multiplicou a demanda pelo produto. Para este ano, a expectativa da BR Insurance é de que o seguro D&O cresça até 15%. Já para os próximos cinco anos, esse mercado tem potencial de avançar 70%.