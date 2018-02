Seguro do show do Paul McCartney gera disputa até entre corretoras

A apólice do show do Paul McCartney está sendo disputada antes mesmo de as seguradoras terem acesso às informações do contrato. A briga está entre quatro corretoras de seguros: Marsh, JLT, Affinité e Dulce Thompson Riscos Seguros, da ex-voleibolista que leva o mesmo nome.

O ex-Beatle volta ao Brasil com a turnê comemorativa dos 50 anos de lançamento do álbum Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band, de 1967. Procuradas, as corretoras não comentaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter