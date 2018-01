Selic a 13% permite ampliação de shoppings e abaixo de 12%, lançamentos

Coluna do Broadcast

O desenvolvimento de novos shopping segue congelado até haver melhora da economia, mas a espera pode acabar em meados de 2017. Um executivo do setor comentou que, com a Selic abaixo de 13%, já dá pra tirar da gaveta projetos de ampliação de shoppings em funcionamento.

Se cair mais…

Já com a Selic em 12% ao ano, o lançamento de novos empreendimentos volta a um patamar atrativo. O Boletim Focus, do Banco Central, estima uma taxa básica de juros de 10,75% ao ano no fim de 2017. (Circe Bonatelli)

