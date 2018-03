As emissões locais de títulos de dívida por empresas teriam fôlego maior se a Selic alcançasse a casa dos 10% no final do próximo ano, o que já foi projetado anteriormente pelo mercado. Segundo o estruturador de emissões de um grande banco, investidores tomariam mais risco diante dessa perspectiva. Mas com o juro acima disso, não terão tanta pressa.

Suga a @colunadobroad no Twitter