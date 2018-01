A escolha do nome da empresa resultante da fusão entre BM&FBovespa e Cetip não agradou às corretoras, em especial as mais antigas. Dez anos após a desmutualização, a queixa foi de que a companhia, batizada de B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, rompeu com o passado e não tem mais nenhuma relação com o antigo nome, Bovespa, que pertencia às corretoras antes de a companhia abrir capital.

