Sem levar Austral, chinesa Fosun deve atacar mineira Pottencial

Depois das tratativas não bem-sucedidas com o Grupo Austral, a chinesa Fosun vê na seguradora mineira Pottencial, especializada no ramo de garantia, o passaporte para fincar seus pés no Brasil no mercado de seguros. Outras estrangeiras como a suíça Swiss Re Corporate Solutions e a francesa Axa também já teriam considerado o ativo, que estaria sendo ofertado por R$ 1,5 bilhão ao mercado. O negócio está sendo assessorado pelo Credit Suisse. No ano passado, Fosun e Austral chegaram bem perto de fechar negócio, mas, depois de meses de negociações, as conversas não prosperaram e cada um seguiu seu caminho. Recentemente, o chinês adquiriu a gestora Rio Bravo no Brasil. Procurada, a Pottencial não comentou. O Fosun não foi encontrado pela reportagem para fazer comentários.

Siga a @colunarobroad no Twitter