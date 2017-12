Sem liberação do TCU, Caixa faz esforço para recuperar créditos podres

Sem definição do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a venda de créditos inadimplentes, a Caixa Econômica Federal iniciará neste mês uma força tarefa dentro de casa para recuperar empréstimos vencidos, os chamados créditos podres. Na mira estão carteiras de pessoas físicas e jurídicas, comercial e habitacional. O banco ainda calcula o montante potencial. O esforço é a alternativa rentável no momento, já que desde 2016 a Caixa está proibida de vender créditos podres pelo TCU, que encontrou indícios de ilegalidade em operações feitas pelo banco. A Caixa já cedeu R$ 24 bilhões em operações vencidas desde que iniciou esta estratégia, em 2014. A expectativa do mercado de crédito podre é de que o banco público volte a oferecer ativos no segundo semestre.

