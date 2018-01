Sem poder participar da reunião do conselho da Oi, Tanure vai para Harvard

Coluna do Broadcast

Nelson Tanure, que tem uma fatia de 6,32% na Oi por meio do fundo Société Mondiale, não participou da reunião do Conselho de Administração da tele, realizada nesta quarta-feira. Pessoa próxima ao investidor diz que ele está na Universidade de Harvard, onde frequenta um curso.

Quebrando regras

Tanure perdeu acesso às reuniões depois de a Anatel concluir haver indícios de que o investidor estaria atuando nos encontros do colegiado sem que a agência reguladora tivesse oficializado a nomeação dos indicados do fundo. Na reunião anterior, de 26 de outubro, Tanure, opinou e protagonizou um bate-boca com Rafael Mora, representante da Pharol.