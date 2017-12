Sem previdência, cresce expectativa para aprovação do cadastro positivo

Com a Reforma da Previdência de lado, cresceu a expectativa no mercado em torno da aprovação do cadastro positivo na Câmara dos Deputados. A janela para que isso ocorra vai até terça-feira, 19, uma vez que não se espera que haja quórum suficiente no Congresso a partir do dia 20, véspera do recesso de final de ano. O próprio presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse, na semana passada, que a medida, já aprovada pelo Senado, tinha chances de receber o aval dos deputados ainda em 2017.

Empurrão. Se o cadastro positivo avançar, será no prazo perfeito para o birô de crédito dos grandes bancos, a Gestora Inteligente de Crédito (GIC), que deve iniciar seus trabalhos no ano que vem. O novo concorrente para birôs tradicionais, como Boa Vista SCPC e Serasa Experian, deve estar plenamente operacional, contudo, somente em 2019.

