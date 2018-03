Sérgio Clemente, ex-Bradesco, não aceita convite para Bradespar

Coluna do Broadcast

Sérgio Clemente, que até a semana passada ocupava uma vice-presidência do Bradesco, respondendo por atacado e banco de investimento, o BBI, teria sido convidado para o Conselho da Bradespar, braço de investimento do banco. Mas não aceitou. “Eu faria o mesmo”, afirma um colega do executivo.

Sem definição

A Bradespar não é o problema. Isso porque, antes de deixar o Bradesco após desgastes junto à alta cúpula do banco, Clemente já ocupava o cargo de diretor na empresa, que tem Fernando Buso na presidência. Falta ainda decidir quem será o representante do Bradesco na Vale.

