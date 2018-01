Serviços de mobilidade urbana não afetam negócios de estacionamento

Coluna do Broadcast

Os serviços de mobilidade urbana ainda não afetaram as operações da rede de estacionamentos Estapar. A conclusão é de um estudo da consultoria norte-americana Parking Advisors encomendado pela Equity International, uma das principais investidoras da companhia. O levantamento avaliou os números de 343 estacionamentos, utilizando o conceito “mesmas lojas”, em 11 Estados brasileiros.

Sobra carro

Apesar do avanço dos aplicativos de transporte no País, números preliminares mostram que a Estapar fechou o ano com faturamento de R$ 1,45 bilhão, crescimento de cerca de 20% ante o ano anterior.

