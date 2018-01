Coluna do Broadcast

Chegou a 70% a participação de mercado dos laboratórios farmacêuticos nacionais nas vendas no País. A fatia do total de medicamentos brasileiros comercializados em 2017 aumentou um ponto porcentual em relação ao ano anterior. A Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac) espera que as vendas acelerem este ano, em razão da perspectiva de retomada da economia brasileira.