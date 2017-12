Sete empresas se preparam para pedir registro de IPO no fim de janeiro

Coluna do Broadcast

O ano de 2017 terminou bem em se tratando de ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês). É o melhor exercício desde 2009, com um giro de mais de R$ 40 bilhões. Mas o início de 2018 ainda promete, apesar do atraso na reforma da previdência. Ao menos sete empresas estão preparando a documentação para fazer o pedido de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizarem IPO até o fim de janeiro. A expectativa é abrir o capital entre abril e maio, antes da volatilidade do período eleitoral. Neste ano, o marco dos IPOs na B3 foi a estreia da BR Distribuidora, que rendeu cerca de R$ 5 bilhões à Petrobrás. Foi a maior abertura de capital na bolsa brasileira desde 2013 e ajudou a direcionar a atenção dos investidores estrangeiros ao Brasil.

