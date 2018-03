Setor de construção tenta sensibilizar governo sobre distratos

Coluna do Broadcast

O ministro da Justiça, Alexandre Moraes, recebeu na semana passada o presidente do Secovi-SP, Flávio Amary, para discutir a regulamentação para os contratos de venda de imóveis. O setor cobra do governo regras para a incidência de multas na rescisão do negócio e devolução dos valores já pagos pelas unidades comercializadas na planta.

Alternativas

A regulamentação poderia vir por meio de dois projetos de lei em tramitação na Câmara e no Senado. Além disso, a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada à pasta de Moraes, está envolvida na discussão de um pacto para aperfeiçoar os contratos de compra e venda de imóveis. (Circe Bonatelli)

