Setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos comemora superávit comercial após 8 meses de déficit

Abatida pelos anos de crise no consumo no Brasil, a indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos voltou a ter motivos para comemorar. O comércio exterior ficou mais favorável este ano. Em fevereiro, a balança comercial do setor foi positiva pelo segundo mês consecutivo, após ter acumulado déficits desde maio de 2017, conforme dados da Abihpec, entidade que representa as empresas. O superávit no mês foi de US$ 8,8 milhões, impulsionado pelo crescimento das exportações de preparações e lâminas de barbear. (Dayanne Sousa)

